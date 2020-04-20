DSP'den TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan kutlama mektubu

AA

DSP Genel Merkezince paylaşılan mektupta, Aksakal'ın, "Dünyanın ilk Kurtuluş Savaşı'nı vererek egemenliği millete teslim eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk başkanı olduğu ve bugün de zatıalinizin başkanlığında milletimize hizmete devam eden, demokrasi yolunda sarsılmaz inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar var olacak 'Gazi Meclis'in açılışının 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyorum." ifadelerine yer verildi.