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        Haberler Gündem Güncel DSÖ'ye göre Türkiye çok yaşlı ülkeler grubuna dahil oldu! Türkiye nüfusu neden yaşlanıyor?

        DSÖ'ye göre Türkiye çok yaşlı ülkeler grubuna dahil oldu! Türkiye nüfusu neden yaşlanıyor?

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfusu sadece 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 377 oldu. 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı kaydedildi. Peki, neden Türkiye nüfusu yaşlanıyor?

        Giriş: 07.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:38
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        Türkiye nüfusu yavaş artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu sadece 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 377 oldu. Yıllık nüfus artış hızı ise binde 1,1'e düştü.

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        65 YAŞ ÜZERİ NÜFUS YÜKSELİYOR

        2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı kaydedildi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı da 2023'te yüzde 10'dan yüzde 10,2'ye yükseldi. Böylelikle Türkiye çok yaşlı ülkeler kervanına katıldı. Nüfustaki yaşlanma, dikkatleri doğum oranlarına çevirdi. 2022 yılında kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı yani toplam doğurganlık hızı 1.62 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre 2022 yılında 1 milyon 37 bin dünyaya geldi.

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        KÖYLERE OLAN İLGİ ARTTI

        İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu 214 bin kişi azaldı. Köyde yaşayanların nüfusu 307 bin kişi artış gösterdi.

        Bazı köyler ile ilgili ise ilginç istatistikler ortaya çıktı. En az kişinin ikamet ettiği köyler, 1'er kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu oldu.

        “CUMHURİYET TARİHİNİN EN DÜŞÜK NÜFUS ARTIŞ HIZI”

        Türkiye nüfusunun artış hızının düşüşüne ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        Eryurt: “Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı. 1960'lı yıllarda binde 28 seviyesinde olduğunu yakın dönemde hep binde 13 seviyesinde seyrettiğini düşünürsek nüfus artış açısından Çarpıcı bir azalma söz konusu. Nüfus içerisinde yaşlı nüfusun oranı %10’u geçtiyse o ülkede çok yaşlı nüfus olarak değerlendiriyor.” diye konuştu

        Köylerde artan nüfusa da değinen Eryurt, “Kentlerde yaşam maliyetinin artmış olması bir köye dönüş eğilimi de ortaya çıkarmaya başlamış gibi görünüyor.” dedi.

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        #Türkiye nüfusu yaşlanıyor
        #haberler
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