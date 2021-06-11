DSÖ ve UNICEF Filipinler'deki çocuk felci salgınının sona erdiğini açıkladı

DSÖ ve UNICEF'ten yapılan ortak açıklamada, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çocuk felci hastalığıyla mücadele çabaları övüldü.
Filipinler Sağlık Bakanlığının yürüttüğü aşı kampanyasıyla 16 ay boyunca hiçbir vaka tespit edilmediği belirtilen açıklamada, çocuk felci salgınına karşı verilen mücadelenin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Filipinler temsilcisi Dr. Rabindra Abeyasinghe, "Bu, halk sağlığı için büyük bir kazanım ve Kovid-19 salgınına rağmen kolektif çabaların neler başarabileceğinin mükemmel bir örneği." ifadesini kullandı.
DSÖ ve UNICEF tarafından desteklenen Filipinler, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen çocuk felcine karşı yürütülen kampanyayı önemli ölçüde genişleterek ülke genelinde yaklaşık 30 milyon doz çocuk felci aşısı uygulamıştı.
- Filipinler'de "çocuk felci salgını" ilan edilmişti
Filipinler Sağlık Bakanlığından Eylül 2019'da yapılan açıklamada, 19 yıl aradan sonra ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulanmıştı.
Sağlık Bakanı Francisco Duque, Mindanao'nun Lanao del Sur bölgesinde 3 yaşındaki çocukta Tip 2 polio virüsüne rastlanması üzerine yetkililerin ülkede "çocuk felci salgını" ilan ettiğini belirtmişti.
Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etmişti.
DSÖ, Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin çocuk felci ve diğer virüs hastalıklarına yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu.
- Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor
Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.
Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.
Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiğini belirtiyor.
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