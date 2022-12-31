Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'den yetkililer bir araya gelerek mevcut Covid-19 durumunu ele aldı

Giriş: 31.12.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Covid-19 durumunu ele aldı
AA

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık'ta DSÖ ile Çin arasında üst düzey katılımlı bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede, Çin'de Kovid-19 vakalarında artış, mevcut salgın durumu hakkında daha fazla bilgi talebi ile DSÖ'nün daha fazla uzmanlık ve desteğinin sunulması gibi konular gündeme geldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nden üst düzey yetkililer, DSÖ'ye Çin'in salgınla mücadele, varyantların izlenmesi, aşılama, klinik bakım, iletişim ve Ar-Ge alanlarındaki stratejisi ve eylemleri hakkında bilgi verdi.

DSÖ, Çin'den vakalara ilişkin verileri yeniden düzenli olarak spesifik ve gerçek zamanlı olarak aktarmasını, virüs numunelerinin DNA dizilimi, hastaneye yatışlar dahil olmak üzere hastalığın etkisi üzerine veriler, yoğun bakım ünitesine kabuller, ölümler, bağışıklık ve başta 60 yaş üzeri nüfus olmak üzere aşılama durumuyla ilgili verileri talep etti.

DSÖ yetkilileri, daha yüksek risk altındaki kişileri, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı korumak için aşılama ve hatırlatma dozu aşılarının önemine değindi.

Çin'e virüsün DNA dizilimi, klinik yönetimi ve etki değerlendirmesi güçlendirmesi yönünde çağrıda bulunan DSÖ, bu alanlarda Çin'e destek sağlamaya istekli olduğunu da belirtti.

DSÖ, Çinli bilim insanlarını, örgütün Covid-19 uzmanlık kurullarına daha etkin katılmaya da davet etti.

DSÖ yetkilileri, Çin ve küresel toplumun doğru risk değerlendirmeleri oluşturması ve etkili yanıtlar bildirmesine yardımcı olabilmek için takibin ve zamanında veri paylaşımının önemine de değindi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
DSÖ
DSÖ "ölüm riskini artırıyor" diye uyardı!
DSÖ, gelecekte salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek
DSÖ, gelecekte salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?
Noel Baba neden kapıdan girmek yerine bacadan girer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.