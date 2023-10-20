DSÖ, sağlık sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin yeni düzenlenmeler içeren kılavuz yayımladı

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DSÖ'den yapılan açıklamada, yayımlanan kılavuzun, hükümetlerin ve ilgili makamların yapay zekanın sağlık sektöründeki kullanımı konusunda izleyebilecekleri temel ilkeleri ana hatlarıyla belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Yapay zekanın sağlık sektöründeki olumlu etkilerine işaret edilen açıklamada, yapay zekadan yararlanılan sistemlerin güvenliği ve etkinliğini sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, sektörde kullanılan yapay zeka teknolojilerinin sağlık verilerini kullanırken hassas kişisel bilgilere erişebilmesi nedeniyle verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilmek için yapay zekanın kullanımında yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapay zekanın sağlık sektörü için "büyük umut" vaat ettiğini ancak "veri toplama ve siber güvenlik tehditleri gibi zorlukları" da beraberinde getirdiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Bu yeni kılavuz, ülkelerin yapay zekayı etkin bir şekilde düzenlemelerini, ister kanser tedavisinde ister tüberküloz tespitinde olsun, riskleri en aza indirerek yapay zekanın potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olacak" ifadesini kullandı.