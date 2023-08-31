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        Haberler Sağlık DSÖ'nün hava kirliliği standardının karşılanması durumunda insan ömrünün 2,3 yıl artması mümkün

        DSÖ'nün hava kirliliği standardının karşılanması durumunda insan ömrünün 2,3 yıl artması mümkün

        Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hava kirliliği standardının karşılanması halinde, ortalama insan ömrünün 2,3 yıl uzayabileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:17
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        DSÖ: İnsan ömrünün 2,3 yıl artması mümkün
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        Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayımlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda, hava kirliliğinin insan ömrüne etkileri incelendi.

        Raporda, tüm ülkelerin DSÖ'nün hava kirliliği standartlarını karşılamasıyla ortalama insan ömrünün 2,3 yıl uzayabileceği; bunun, dünya nüfusuna 17,8 milyar yaşam yılı ekleyebileceği aktarıldı.

        Hava kirliliğinin insan yaşamına yönelik en büyük dış tehdit olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, bunun en fazla Güney Asya'da ölümlere neden olduğu ifade edildi.

        Raporda Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan'da mevcut kirlilik seviyesinin devam etmesinin buralardaki insan ömrünü ortalama 5 yıl düşürebileceğine dikkat çekildi.

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        2013'TEN BU YANA DÜNYADAKİ KİRLİLİK ARTIŞININ YAKLAŞIK YÜZDE 59'U HİNDİSTAN KAYNAKLI

        Raporda, 2013 yılından bu yana dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 59'unun tek başına Hindistan'dan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

        Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin DSÖ'nün yıllık standartlarına uygun olmasının, Delhi sakinlerinin ortalama 11,9 yıl daha uzun yaşamasına imkan sağlayabileceği kaydedildi.

        DSÖ'nün belirlediği sınırdan altı kat fazla kirliliğin yaşandığı Çin'in ise 2013'ten bu yana hava kirliliğini yüzde 42,3 azalttığı ve böylelikle vatandaşlarının 2,2 yıl daha uzun yaşamasını sağlayabileceği belirtildi.

        Öte yandan raporda, Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi ve Kongo Cumhuriyeti'nin dünyanın hava kirliliği en yüksek 10 ülkesi arasında yer aldığı belirtilirken Asya ve Afrika'nın birçok bölgesinde hava kirliliğiyle mücadele edecek altyapının bulunmamasına işaret edildi.

        ABD'de Temiz Hava Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1970'e göre bugün hava kirliliğinin yüzde 64,9 düştüğü; bu sebeple ülkedeki ortalama yaşam süresinin 1,4 yıl uzadığı ifade edildi.

        1998'e göre yüzde 23,5 daha az hava kirliliğinin yaşandığı Avrupa'da ise ortalama yaşam süresinin yaklaşık 4,5 ay arttığı kaydedildi.

        AQLI kurucusu Profesör Michael Greenstone da yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin dünyadaki ortalama yaşam süresi üzerindeki etkisinin dörtte üçünün Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Çin, Nijerya ve Endonezya kaynaklı olduğunu vurguladı.

        Greenstone, bu altı ülkedeki insanların soludukları havanın hayatlarından 1 ila 6 yıldan fazla çaldığını kaydetti.

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