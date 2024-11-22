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        Haberler Sağlık DSÖ: M çiçeği virüsü uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ediyor | Sağlık Haberleri

        DSÖ'den M çiçeği virüsü açıklaması

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:31
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        DSÖ'den M çiçeği virüsü açıklaması
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

        Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

        M çiçeği virüsünü ele almak üzere DSÖ'nün Acil Durum Komitesi'nin bugün toplandığını kaydeden Ghebreyesus, "Komite bana, M çiçeği virüsü vakalarındaki artışın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

        Ghebreyesus, bu kararın, vakaların artan sayısına, coğrafi yayılımına, sahadaki operasyonel zorluklara, ülkeler ile ortaklar arasında tutarlı bir yanıt oluşturma ve bunu sürdürme ihtiyacına dayandığının altını çizdi.

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        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, virüsten etkilenen ülkelere müdahalelerini artırma ve salgını sona erdirmek için uluslararası topluma da dayanışma çağrısında bulundu.

        DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

        M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #m çiçeği virüsü
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