Küresel kolera aşısı azlığı sebebiyle iki doz aşı bir doza indirildi

DSÖ, dün yaptığı açıklamada iki dozdan tek doz oral kolera aşı uygulamasına geçişin mevcut aşı stoklarını koruyacağını ve daha fazla ülkede kolerayla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. DSÖ son zamanlarda salgınlarda benzeri görülmemiş bir artış olduğuna dikkat çekerek "Bu yılın Ocak ayından bu yana Haiti, Malavi ve Suriye de dahil olmak üzere 29 ülke, artan bir vaka yüküyle birlikte kolera vakaları bildirdi" ifadelerini kullandı.
ACİL EYLEM PLANI GEREKLİ
Genel uygulamada iki doz oral kolera aşısının 3 yıllık bir bağışıklık kazandırdığını ve ikinci dozun 6 ay sonra yapıldığını belirten DSÖ, bir dozluk uygulamanın bağışıklığın azalmasına ve kısalmasına yol açmasına rağmen kısa vadede koruma sağlayacağına dikkat çekti. DSÖ aşı stoklarının son derece kısıtlı olduğunu ifade ederek "Sorunu uzun vadede hafifletmek ve küresel aşı üretimini artırmak için acil eylem gerekiyor" dedi.
KOLERA HASTALIĞI
Kolera, Vibrio cholerae adlı bakteriyle kirlenmiş yiyecek veya suyun tüketilmesinden kaynaklanan son derece öldürücü akut bir ishal enfeksiyonudur. Çoğunlukla kirli su kaynakları ve hijyen azlığı olan ortamlarda, sel ve su baskınları gibi doğa felaketlerinde baş gösteren ve salgına neden olan bir hastalıktır. Bir kişinin, virüsle kirlenmiş yiyecek veya suyu tüketmesi sonrasında belirtileri göstermesi 12 saat ile 5 gün arasında sürer. Kolera, hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler ve tedavi edilmezse saatler içinde öldürebilir.
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