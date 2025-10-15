Habertürk
        Haberler Sağlık Nörolojik rahatsızlıklar her yıl 11 milyon can kaybına yol açıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        DSÖ, her yıl nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle 11 milyon can kaybı yaşandığını bildirdi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle her yıl 11 milyon can kaybı yaşandığını bildirerek, bu rahatsızlıklarla ilgili sağlık bakımı konusunda acil eylem çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:37
        Nörolojik rahatsızlıklar her yıl 11 milyon can alıyor
        DSÖ, nörolojik rahatsızlıklarla ilgili küresel durumu içeren raporunu yayımladı.

        Dünya genelinde her 3 kişiden 1'inin felç, epilepsi, migren ve otizm gibi nörolojik rahatsızlıklar yaşadığı kaydedilen raporda, bu rahatsızlıkları yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanların daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

        Raporda, her yıl 11 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olan nörolojik rahatsızlıklara karşı acil eylem çağrısında bulunularak, ülkelerin bu alanda ulusal politika geliştirmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

        Nörolojik rahatsızlıkların artık dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını (3 milyardan fazla insanı) etkilediğine işaret edilen raporda, "Bu hastalıkların artan yüküne rağmen düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere kıyasla 80 kat daha az nörolog bulunuyor. Birçok düşük ve orta gelirli ülke ulusal plan, bütçe ve iş gücünden yoksundur. DSÖ, beyin sağlığına öncelik vermek ve nörolojik bakımı genişletmek için acil, kanıta dayalı ve koordineli küresel eylem çağrısında bulunuyor" denildi.

        DSÖ'DEN BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Sağlık Geliştirme, Hastalık Önleme ve Kontrol Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Jeremy Farrar, dünya genelinde nörolojik rahatsızlıklarla yaşayan milyonlarca kişinin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini iyileştirmek için her şeyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

        Nörolojik rahatsızlıkların çoğunun önlenebilir veya etkili bir şekilde tedavi edilebilir olduğuna işaret eden Farrar, bu sağlık hizmetlerinin özellikle de insanların sosyal dışlanma ve maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı kırsal ve yetersiz hizmet alan bölgelerde ulaşılamaz durumda olduğunu bildirdi.

        Farrar, "Hastaları ve ailelerini ön planda tutmak ve beyin sağlığına öncelik verip uygun yatırımlar yapılmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

