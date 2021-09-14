DSÖ'nün aşı paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandığına, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkati çekti.
DSÖ'nün hedefinin küresel olarak yıl sonuna kadar dünyada her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, Afrika'da bu hedefe yalnızca iki ülkenin ulaşabildiğini aktardı.
"AŞILARI ETKİSİZLEŞTİREN YENİ VARYANT ÇIKABİLİR"
Dünyadaki Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki eşitsizliğe tepki gösteren Ghebreyesus, bunun sürmesi halinde virüsteki değişimin süreceği ve aşıları daha az etkili hale getiren yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, ayrıca salgın nedeniyle ülkelerdeki sosyal ve ekonomik bozulmanın daha uzun sürebileceğine dikkati çekti.
Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla 141 ülkeye yaklaşık 260 milyon doz aşı sevkiyatı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, aşı üreticisi firmaların yüksek gelirli ülkelerle ikili anlaşmalar yapmasının işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong ise Afrika nüfusunun sadece yüzde 3,5'inden azının aşılandığını, bu oranın hedeflerinin yüzde 60 altında olduğunu kaydetti.
Ghebreyesus, 8 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da yüksek gelirli ülkelerin Kovid-19 aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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