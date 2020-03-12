12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Kovid-19 kontrol edilebilir bir pandemi"
- "Bunu pandemi olarak açıklamamız ülkelerin buna karşı mücadeleden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "kontrol edilebilir bir pandemi" olduğunu belirterek, "Bunu pandemi olarak açıklamamız ülkelerin buna karşı mücadeleden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez. Temel halk sağlığı önlemlerinden vazgeçmeye karar veren ülkelerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir." dedi.
Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Miller (BM) Cenevre Ofisi nezdinde görevli ülke diplomatlarına hitaben konuşma yaptı.
"Bildiğiniz üzere dün Kovid-19 salgınının bir pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini söyledim. Bu kolay aldığımız bir karar değildi." diyen Ghebreyesus, kararda iki ana etmenin önemli rol oynadığını, bunlardan ilkinin virüsün "yayılma hızı ve ölçeği" olduğunu bildirdi.
Ghebreyesus, "pandemi" nitelendirilmesine yönelik bazı ülkelerin tutumunu eleştirerek, "İkinci neden de şu ki; Sık sık uyarılarımıza rağmen bazı ülkelerin siyasi iradelerini ortaya koyarak bu tehdidi kontrol altına alma konusuna gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya genelinde 118 ülkeden 125 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirten Ghebreyesus, son iki haftada Çin dışındaki ülkelerde vaka sayısının yaklaşık 13 kat, etkilenen ülke sayısının da yaklaşık 3 kat arttığına dikkati çekti.
- Ülkelere "mücadelenizi iki kat artırın" çağrısı
Ghebreyesus, "Açık olalım, (virüsü) pandemi olarak açıklamamız ülkelerin buna karşı mücadeleden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez." diye konuştu.
Böyle bir tutumun "yanlış ve tehlikeli" olduğuna işaret eden Ghebreyesus, tam tersine ülkelerin virüsün yayılmaması için iki kat daha fazla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ghebreyesus, "Bu kontrol edilebilir bir pandemi. Temel halk sağlığı önlemlerinden vazgeçmeye karar veren ülkelerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.
Tüm ülkeleri virüse karşı kapsayıcı tutum almaya çağıran Ghebreyesus, bütün ülkeleri sağlığın korunması, ekonomik ve sosyal bozulmanın önlenmesi ile insan haklarına saygı gösterilmesi arasında iyi bir denge kurmaya davet etti.
Ghebreyesus, dün DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.
DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini, virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuşmuştu.
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