22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'den gelen istifa çağrılarına ilişkin görevini sürdüreceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda salgının "sabitleştiğini" veya "azalma" eğilimi gösterdiğini aktaran Ghebreyesus, "Rakamlar düşük olmasına rağmen, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da endişe verici artış eğilimleri görüyoruz." dedi.
Ghebreyesus, pek çok ülkenin hala salgının erken evrelerinde olduğuna dikkati çekerek, "Hiç kuşkunuz olmasın ki gidecek çok yolumuz var. Bu virüs uzun süre bizimle olacak." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin örgüte sağladığı fonları durdurma kararı ve kendisine yönelik ABD'den yükselen istifa çağrılarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını verdi.
Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ için önemli bir ortak olduğunu ve Trump'a kararını "gözden geçirme" ve DSÖ'yü "tekrar destekleme" çağrısı yaptı.
Göreve geldiğinden bu yana DSÖ'nün büyük bir "dönüşüm" gerçekleştirdiğini ileri süren Ghebreyesus, "Bizim sorumluluğumuz hayat kurtarmak. Bu örgütün iyi yönde değişmesine ve pandemiye odaklanacağım. Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu benim odak noktam." değerlendirmesinde bulundu.
RAMAZAN MESAJI
Ghebreyesus, DSÖ'nün 11 Mart'ta salgını küresel pandemi ilan etmesinin geç olup olmadığı yönündeki soruya ise "Kovid-19'a ilişkin 30 Ocak'ta 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan ettik." karşılığını verdi.
İslam aleminin "mübarek ramazan ayının" yarın başlayacağını anımsatan Ghebreyesus, dünya genelindeki Müslümanların ramazan-ı şerifini tebrik etti.
Ghebreyesus ayrıca, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin Sağlık Bakanlarıyla bugün ramazana ilişkin görüştüğünü sözlerine ekledi.
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