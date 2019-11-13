Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

AA'nın haberine göre; DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li bir ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısının, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.