DSÖ'den koronavirüs ile mücadele için maske açıklaması: Hasta değilseniz takmayın - Haberler

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına yönelik tedbirler de her geçen gün artıyor. Uzmanlar sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekiyor, insanlara evde kalın çağrısı yapılıyor. Öte yandan, maske kullanımında da büyük bir artış var.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında bu konu hakkında açıklama yaptı.

Maske kullanımının yararı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ifade eden Ryan, "Maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" vurguladı.

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASKESİNİN OLMADIĞI DÜŞÜNCESİ DEHŞET VERİCİ"

Ryan, "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" dedi.

Maskeler ve diğer tıbbi malzeme ürünlerinde büyük bir küresel kıtlığın olduğunu da dikkat çeken Ryan , "Şu anda bu virüs sebebiyle en fazla risk altında olanlar, her gün, her saniye virüse maruz kalanlar sağlık çalışanları. Onların maskelerinin olmadığı düşüncesi dehşet verici" ifadelerini kullandı.