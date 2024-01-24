DSÖ'den kritik uyarı: Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül! X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "X hastalığına karşı hazır olun" uyarısında bulundu. Yapılan bu açıklama, "X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?" Sorularını gündeme getirdi. Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı gibi bilinmeyen bir hastalık olan X hastalığı ilk olarak 2018'de kullanılmıştı. İşte X hastalığının belirtileri ve tedavisine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 1
X hastalığına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia etti. Peki, "X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?" İşte X hastalığına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
DSÖ'DEN X HASTALIĞI AÇIKLAMASI: HAZIR OLUN!
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak üzere bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu ifade etti.
- 3
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda "Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.
-
- 4
Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi. X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.
- 5
Ghebreyesus, DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla ortaklaşa bir sonraki büyük pandemi veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
- 6
X HASTALIĞI NEDİR?
X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda bilinmeyen ve bir salgına ya da bir pandemiye neden olabilecek bulaşıcı bir durumu ifade etmek için kullandığı etiket. Ortaya atılan bu terim, yeni keşfedilen bir patojen veya yeni kazanılmış pandemi potansiyeline sahip bilinen herhangi bir patojen anlamında kullanılabilir. İkinci tanıma göre, aslında covid-19 ilk X hastalığıydı. Ancak gelecekte bir başka hastalık da olabilir.
-
- 7
X HASTALIĞI BELİRTİLERİ ve TEDAVİSİ NELER?
Aslında X hastalığı henüz bir varsayımsal hastalık durumda. Şu an böyle bir hastalık olmaması sebebiyle Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde mevcut değil. Ancak Hastalık X kavramı, insan sağlığına yönelik çok gerçek ve büyüyen bir tehdidi tanımlamakta. Henüz var olmaması sebebiyle belirtileri tedavisiyle iligli detaylar da bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimiz güncellenecek.
- 8
BAKAN KOCA: SİZ RAHAT OLUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" ifadelerini kullandı.