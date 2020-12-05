Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) nisan ayında başlattıklarını anımsatan Ghebreyesus, şimdiye kadar 189 ülkenin bu programa katıldığını aktardı.
Ghebreyesus, son günlerde Kovid-19 aşı çalışmalarında arka arkaya gelen müjdeli haberlere ilişkin, "Aşıların piyasaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları gerçekten önemli." uyarısında bulundu.
Dünya Bankası, UNICEF ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) gibi ortaklarıyla 100 ülkeye aşı alt yapısı ve hazırlıkları için yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelere yaygın aşılama konusunda hazırlıklarını tamamlama çağrısında bulundu.
"KOVİD-19 SALGINININ HALA UZUN BİR YOLU VAR"
Ghebreyesus, virüsün bazı ülkelerde hızlı bir şeklide yayılmaya devam ettiğini ve bunun da sağlık çalışanları üzerinde "muazzam" bir yük oluşturduğunu vurguladı.
AA'nın haberine göre; Kovid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirten Ghebreyesus, bununla beraber insanları rehavete kapılmamaya davet etti.
Ghebreyesus, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Kovid-19 salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
"HEDEF 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE 500 MİLYON DOZ KOVİD-19 AŞISI"
DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise aşı çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 2021'nin ilk çeyreğinde COVAX vasıtayla dağıtılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi umduklarını söyledi.
Swaminathan, "Hedef, 2021 sonuna kadar en az 2 milyar doz elde etmek. Bu da COVAX üyesi ülkelerin nüfusunun yüzde 20'sini aşılamak için yeterli olacak." dedi.
Başuzman Swaminathan, bu sayının salgının akut dönemini sona erdirmek için yeterli olacağını vurguladı.
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