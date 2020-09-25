DSÖ'den grip aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında kuzey yarım kürede grip aşısı için taleplerin arttığını, bazı ülkelerin bu aşıyı tedarik etmekte sıkıntılar yaşadığını bildirdi.
DSÖ Gribe Hazırlık ve Müdahale Başkanı Dr. Ann Moen, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan influenza (H1N1) mevsimine ilişkin uyarılarda bulundu.
Moen, güney yarım kürede yer alan Avustralya, Yeni Zelanda ile Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde DSÖ'ye bu yıl bildirilen grip vaka sayılarının "rekor derecede" düşük olduğuna dikkati çekerek, "Bunun, Kovid-19 salgını kapsamında alınan sosyal önlemlerden, fiziksel mesafelerden, seyahat kısıtlamalarından ve salgının başlangıcından bu yana uygulanan diğer bazı önlemlerden kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.
Kuzey yarım kürede ise grip aşısı talebinin arttığına işaret eden Moen, "Belirli ülkelerin ilave grip aşısı tedarik etmeye çalıştığını duyduk. Bununla beraber bazı ülkeler ek aşı tedarik etmekte sorun yaşıyor." bilgisini paylaştı.
Söz konusu ülkelerin ismini vermeyen Moen, grip aşısı tedariki için "oldukça uzun bir sürece" gereksinim duyulduğunu, bir sonraki sezon için ihtiyaç duyulan aşının 9-12 ay öncesinden sipariş edilmesi gerektiğini vurguladı.
Grip aşısı tedarikinde ülkelerin karşılaştığı sorunlara dikkati çeken Moen, "Ekstra grip aşısı olan ülkeler bize bildirsin." ifadesini kullandı.
"YILDA 1 MİLYAR GRİP VAKASI GÖRÜLÜYOR"
Mevsimsel gribin tüm ülkeleri etkilediğini dile getiren Moen, dünya genelinde yılda 1 milyar grip vakası görüldüğünü, bunların 3 ila 5 milyonun "ağır vaka" olduğunu ve yılda ortalama 290 bin ila 650 bin arası insanın solunum yolları rahatsızlıklarıyla yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Dr. Moen, "grip aşısının" hastalığın önlenmesinde, şiddetinin azaltılmasında ve hastalıktan kaynaklanan "toplumsal yükün" hafifletilmesinde "en iyi yol" olduğunu vurguladı. Moen, ayrıca, grip aşısında yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!