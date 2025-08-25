Habertürk
        Haberler Dünya DSÖ'den Gazze uyarısı | Dış Haberler

        DSÖ'den İsrail'e tepki

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Ghebreyesus, "Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:42
        DSÖ'den İsrail'e tepki
        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Ghebreyesus, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        Bu sabah Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki saldırıda, 4 sağlık çalışanı ve 5 gazeteci dahil en az 20 kişinin hayatını kaybettiğine yönelik bilgi aldıklarını aktaran Ghebreyesus, 50 kişinin yaralandığını ve bunların arasında tedavi gören kritik durumdaki hastaların da olduğunu belirtti.

        Saldırılarda, acil servis ve cerrahi ünitesinin bulunduğu hastanenin ana binasının vurulduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Saldırı, acil durum merdivenine zarar verdi. Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine mevcut durumda olan kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak acil ateşkes çağrısını yineledi.

        İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

        İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenlemişti.

        Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

