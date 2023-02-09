Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

DSÖ'den depremlerle mücadele eden Türkiye ve Suriye'ye destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz." dedi

Giriş: 09.02.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ'den depremlerle mücadele eden Türkiye ve Suriye'ye destek
DSÖ'den Türkiye ve Suriye'ye destek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Ghebreyesus, şimdiye kadar depremler nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve rakamların artmasının beklendiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. İnsanların barınak, yiyecek, temiz su, tıbbi bakım ve diğer sağlık hizmetlerine ihtiyaçları var. DSÖ, her iki ülkede yürütülen mücadele için Acil Durum Fonu'ndan 3 milyon dolar ayırdı." dedi.

DSÖ'nün her iki ülkeye de tıbbi malzeme desteği sağladığını ve özel tıbbi bakım konusunda yardım ettiğini aktardı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Dubai'deki lojistik merkezinden, tıbbi malzeme ve cerrahi travma kitleri taşıyan bir uçağın İstanbul'a, diğerinin ise Şam'a hareket ettiğini kaydederek, üçüncü bir uçağın da gönderilmesini planladıklarını aktardı.

DSÖ'nün sahadaki müdahalelerini koordine etmeleri için üst düzey bir ekibin de gönderildiğini ifade eden Ghebreyesus, "Bunlara ek olarak, her iki ülkede de 77 ulusal ve 13 uluslararası acil sağlık ekibi de görev yapıyor." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Can kaybı ve yaralı sayısı son durum
Can kaybı ve yaralı sayısı son durum
Bir ses bir nefes peşindeler! Enkazdan hayata tutunanlar
Bir ses bir nefes peşindeler! Enkazdan hayata tutunanlar
"Kardeşim minik, ölebilir" "Siz eve nasıl girdiniz?"
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.