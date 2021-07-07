DSÖ'den çok kritik uyarı!

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Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzari, Covid-19 salgınına dair bölgesel gelişmelere dair yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu vakaların ciddi anlamda artmasının yanı sıra uluslararası seyahatlerin başlaması, aşıya yönelik ilginin sınırlı olması ve korunma tedbirlerine yeterince uyulmamasından ötürü yaz aylarından endişelendiklerini belirtti.

Covid-19 vakalarının Akdeniz'in doğusundaki ülkelerde iki ay aradan sonra yükselişe geçtiğini aktaran Manzari, bu süreçte bölgedeki bazı ülkelerin salgının önüne geçmek ve vatandaşlarını korumak için mücadele verirken, ekonomisini canlı tutan diğer bazı ülkelerin ise sınırlarını açtığına işaret etti.

Manzari, şu ana kadar dünyanın en az 98 ülkesinde Covid-19'un hızla yayılan Delta varyantına rastlandığını ve bunlardan 13'ünün doğu Akdeniz bölgesinde olduğunu vurguladı.

AŞI DAĞITIMINDAKİ ADALETSİZLİK DEVAM EDİYOR

Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların dağıtımındaki adaletsizliğin devam ettiğine dikkati çeken DSÖ yetkilisi, bu durumun salgının ve yeni mutasyonların yayılmasının önünü açtığını dile getirdi.

Manzari, "Doğu Akdeniz bölgesindeki her ülkede yıl sonu itibarıyla nüfusun yüzde 40'ını kapsayacak aşılama için hala 500 milyondan dozdan fazla aşıya ihtiyaç var. Ancak bizler hala bu hedefi yakalamaktan uzaktayız" ifadelerini kullandı.

Aşıların tek başına salgını bitiremeyeceğinin altını çizen Manzari, "Ama aşılar canları kurtarıyor ve halihazırda bölge ülkelerinde istenen de budur" dedi.