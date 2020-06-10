Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüs bulaşıp bulaşmadığına dair araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.
Son günlerde örgüte yönelik eleştirilere üstü kapalı cevap veren Ghebreyesus, Kovid-19'un yeni bir virüs olduğunu belirterek, "Çok şey öğrendik ancak hala bilmediğimiz çok şey var." dedi.
Ghebreyesus, her hafta üye ülkeler ve medya kuruluşlarıyla doğrudan görüştüklerini, Kovid-19'a ilişkin son bilimsel kanıtlar ve salgının geçirdiği evrime ilişkin dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasına ilişkin tartışmalara da değinen Ghebreyesus, "Şubat ayının başından beri, asemptomatik kişilerin Kovid-19 bulaştırabileceklerini söyledik ancak asemptomatik bulaşmanın derecesini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu araştırma halen devam ediyor." diye konuştu.
AVUSTRALYA'YA DESTEK
Ghebreyesus, Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde verdiği sigara satışlarında "düz paket" mücadelesini kazandığını belirterek, "DSÖ, Avustralya'yı bu zaferinden dolayı destekliyor. Düz paket uygulamasına geçen diğer ülkeleri de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Uluslararası tütün şirketlerinin DTÖ kararını değiştirmek için her yolu denediğini vurgulayan Ghebreyesus, Avustralya'nın zaferiyle birlikte bu şirketlerin uluslararası platformda "düz paket" uygulamasını engellemek için artık ellerinde başka bir seçenek kalmadığını vurguladı.
ABD SAĞLIK BAKANI İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Ghebreyesus, bir soru üzerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekrar ortaya çıkan Ebola salgınına karşı ABD ile çalışmayı umduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığı açıklamasının ardından dikkat çekici bir açıklamada bulunan Ghebreyesus, geçen hafta ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile bir görüşme yaptığını aktardı.
Ghebreyesus, Azar ile görüşmesine ilişkin, "(Görüşme) parayla ilgili değildi. ilişkilerimiz daha önemli." diye konuştu.
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de dün yaptığı açıklamada, elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etmişti.
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