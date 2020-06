DSÖ'den Azerbaycan'ın Kovid-19'la mücadelesine övgü - BAKÜ

AA

Harmancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan hükümetinin Kovid-19'la mücadeleye çok erken başladığını, mart başından itibaren sınırlarını kapatarak, kısıtlamalar uygulayarak önemli adımlar attığını belirtti.Erken alınan önlemler sayesinde o dönemlerde vaka sayılarının çok aşağılarda tutulduğunu kaydeden Harmancı, hükümetin bu süreyi yeni hastane yapımı ve eski hastanelerin hazırlanması için kullandığını ifade etti.Harmancı, DSÖ ile Azerbaycan arasında çok iyi bir iş birliği olduğunu, Azerbaycan hükümetinin iki kez beşer milyon dolar olmak üzere DSÖ'ye 10 milyar dolar bağışta bulunarak Kovid-19'la mücadeleye ne kadar önem verdiğini ortaya koyduğunu bildirdi.Ülkede her biri 200 yatak kapasiteli 10 modüler hastane kurularak 5 bin yatak kapasitesinin 7 bine ulaştığını söyleyen Harmancı, "Azerbaycan'ın çok hızlı yaptığı bir şey de ekipman temini. Şu anda Azerbaycan'da kişisel koruyucu malzeme ve mekanik ventilatör gibi aletlerde eksiklik hissedilmiyor. Depolarda her şey var." dedi.Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:"Azerbaycan Kovid-19'la ilgili süreci çok ciddiye aldı. Devlet olarak üstüne gidiyorlar ve çok iyi yapıyorlar bu açıdan. Operatif karargah kuruldu. Bu, mücadelenin en üst düzeyde yapıldığını gösteriyor. Birçok bakanlık bir araya geldi bu operatif karargahın altında. Birlikte çalışıyorlar. Bu hakikaten çok iyi bir yaklaşım."- "Türkiye'den ülkelerine dönen Azerbaycanlı doktorlar mücadeleye destek verdi"Azerbaycan hastanelerinde Kovid-19 kontrolüyle ilgili temel becerileri güçlendirmek için DSÖ'nün girişimiyle nisanda başlatılan "REACT-C19" isimli projeden de bahseden Harmancı, bu kapsamda Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktorun ülkelerine dönerek salgınla mücadeleye destek verdiğini aktardı.Harmancı, bu doktorların DSÖ'nün koronavirüsle ilgili hazırladığı "hastane hazırlık kontrol listesi" isimli dokümanını kullanarak hastanelerin hazırlık düzeyini tespit etmeye yardımcı olduklarını, buldukları eksiklikleri hastane yönetimine sunduklarını ve eylem planı hazırladıklarını anlattı.Projenin yarısının tamamlandığını ifade eden Harmancı, doktorların bundan sonra eğitim vererek hastanelerin insan gücü kapasitesinin artırılması için katkı sağlayacağını vurguladı.Harmancı, hükümetin uygun görmesi halinde projenin haziran sonrasında da devam edebileceğini kaydetti.- "Artık sorumluluk toplumun üzerinde"Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların giderek gevşetilmesini de değerlendiren Harmancı, şöyle konuştu:"Bu hastalık bu yıl bizimle birlikte. Hem Azerbaycan'da hem de dünyanın her tarafında kısıtlamalar kaldırılmaya başlandıkça vaka sayılarının artması sürpriz olmamalı. Artmayabilir de. Bu da toplumun ne kadar önlem alacağıyla bağlantılı. Eğer insanlar kısıtlamalar kaldırıldı diye hastalık yokmuş gibi davranırsa daha çok hastalık ortaya çıkar ve hızlı şekilde artışını görürüz. Artık sorumluluk toplumun üzerinde. Çünkü devlet ve hükümetler ekonomik yararla sağlık yararının dengesini gözetmek zorunda. Bu aşamada insanlara önemli rol düşüyor. Ancak kurallara uyarak hastalıkla mücadele edebiliriz."