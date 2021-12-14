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Haberler Sağlık Afrika 2024'e kadarki Covid-19 aşılama hedefine ulaşamayacak

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Covid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında 2024'e kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin yakalanamayacağı uyarısında bulundu

14.12.2021 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Afrika 2024'e kadarki Covid-19 aşılama hedefine ulaşamayacak
DHA

Güney Afrika Tıp Enstitüleri Başkanı Flavia Senkubuge, DSÖ toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı nedeniyle dünyanın yeni vaka artışıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe 2024'e kadar kıtanın yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Senkubuge, "Tüm dünya ortak çalışmazsak bundan kurtulamayacağız" dedi.

Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 20'sinde toplam nüfusun en az yüzde 10'unun aşılanabildiğini aktaran Senkubuge, sadece 10 ülkede ise nüfusun en az yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydetti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Afrika'ya gönderilen çok sayıda aşının boşa gittiğine dair iddiaları reddederek şimdiye kadar Afrika'ya 434 milyon aşı gönderildiğini ve bunun sadece 910 bininin tarihi geçtiği için kullanılamadığını vurguladı.

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