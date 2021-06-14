DSÖ'den 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü için çağrı

AA

DSÖ Afrika Direktörlüğü, Dünya Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hamilelik dönemindeki ölümlerin çoğunun kan yetmezliğinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Sahra Altı Afrika'da hamilelik dönemindeki komplikasyonlar nedeniyle her yıl 196 binden fazla kadın hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kıtadaki kan bağışının yüzde 17 gerilediği bilgisini paylaşan DSÖ Afrika Direktörlüğü, Afrika'daki anneler ve çocuklar için kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü vesilesiyle 14 Haziran, her yıl tüm dünyada "Dünya Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanıyor.