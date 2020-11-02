DSÖ Başkanı Tedros karantinaya girdi!

DHA

Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO) yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğunu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan biri ile temas kurduğum tespit edildi. İyiyim ve semptomum yok ancak kendimi karantinaya alacağım" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus herkesin sağlık kurallarına uyması gerektiğinin önemli olduğunu belirterek, "İşte bu şekilde bulaşma zincirlerini kıracağız, virüsü bastıracağız ve sağlık sistemlerini koruyacağız" dedi.