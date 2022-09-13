DSÖ duyurdu! İşte Covid-19'un bilançosu...

DSÖ Avrupa Direktörlüğünün ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile yaptığı araştırmada, salgının ilk iki yılına dair veriler paylaşıldı.
Araştırmaya göre, 2020-2021'de DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'ne bağlı 53 ülkedeki en az 17 milyon kişide en az 3 ay boyunca Covid-19 belirtileri görüldü.
DSÖ'ye göre, 3 ay ve daha fazla Covid-19 belirtileri gösterenler, "uzun Covid-19 geçirmiş" olarak tanımlanıyor.
Bu zaman aralığında "uzun Covid-19" vakaları bölgede yüzde 307 artış gösterirken kadınların "uzun Covid-19"a yakalanma riskinin erkeklere oranla 2 kat fazla olduğu gözlemlendi.
Araştırmada ifadelerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, uzun Covid-19'un nedenleri ve etkilerine dair hala birçok şeyin öğrenilemediğinin altını çizerek, "Bölgemizde milyonlarca kişi, ilk Covid-19 enfeksiyonuna yakalandıktan aylar sonra hala zayıflatıcı belirtiler geçiriyor. Sessizlik içinde bunları yaşamaya devam edemezler. Hükümetler sağlık kuruluşlarıyla çözüm bulmak için birlikte çalışmalı" dedi.
DÜNYADA 145 MİLYON KİŞİDE UZUN COVIF-19 SEMPTOMLARI VAR
IHME Direktörü Dr. Christopher Murray ise araştırmaları sonucu salgının ilk iki yılında dünya genelinde 145 milyon kişinin uzun Covid-19 belirtilerinden üçünü yaşadığı bilgisini verdi.
Milyonlarca kişinin, Covid-19'un kalıcı etkileri nedeniyle hala bu belirtilerle yaşamayı sürdürdüğünü vurgulayan Murray, bu kişilerin sağlık ve günlük yaşamlarının ciddi etkilendiğinin altını çizdi.
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