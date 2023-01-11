DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz DSİ personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Ancak son alımlarda açıklanan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak.

Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.