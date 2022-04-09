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DSİ-OGM personel alımı başvuru ekranı 2022: OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

OGM başvuru ekranı 2022: OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, OGM ve DSİ emrinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. 4 Nisan Pazartesi günü başlayan personel alımı başvurularının ardından 7 Nisan tarihli Resmi Gazete’de OGM bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin geçiçi işçi alınacağı duyuruldu. İşte, OGM personel alımı başvuru ekranı 2022…

09.04.2022 - 14:40 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. OGM ve DSİ bünyesinde görev yapmak üzere 1883 personel alımı başvuruları 4 Nisan tarihinde başlamışken Resmi Gazete’de yeni bir personel alımı duyurusu yayınlandı. 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü 5000 geçici işçi alımı yapacak. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen binlerce aday OGM işçi alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırıyor.

  • OGM 5000 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

  • OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

    İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur personel alımı başvuruları 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler. 

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ALAN DAĞILIMI

    * 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,

    * 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,

    * 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak. 

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