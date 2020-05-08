DSİ'nin projesiyle 152 bin 800 dekar arazi daha modern sulamaya kavuşacak

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki tarım arazilerinin klasik sulama yöntemleri yerine modern sulama sistemleri ile sulanmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.
Proje kapsamındaki ilk yapım işi sözleşmesi olan "Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme İhalesi Sözleşmesi"nin 29 Nisan’da imzalandığını açıklayan Yıldız, "Projenin hayata geçmesiyle Ereğli ilçesinde hali hazırda klasik yöntemle sulanan 152 bin 800 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak. Ayrıca 16 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 60 milyon TL gelir artışı sağlanması da hedefleniyor." ifadesini kullandı.
Çalışmanın bin 825 günde tamamlanmasının planlandığı bilgisini veren Yıldız, şöyle devam etti:
"Konya, ülke tarımında önemli bir yere sahip. Bununla birlikte şehrin yer üstü suyu varlığı ve aldığı yıllık yağış miktarı, ülke ortalamasının altında kalıyor. Bu nedenle Konya’da DSİ Genel Müdürlüğünün birçok önemli projesi mevcut. Konya Ovası Projesi kapsamında farklı havzalardan getirilen su, Konya Kapalı Havzası'na ulaştırıldı. Konya Ovası’nın mümbit topraklarına ulaştırılan su miktarının artırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bunlara paralel olarak klasik sulama sistemleri yerine, önemli ölçüde su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için de özveriyle çalışılıyor."
Yıldız, DSİ'nin ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
‘Bölge genelinde inşa aşamasında irili ufaklı birçok modern sulama projesi bulunuyor. 152 bin 800 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme İhalesi Sözleşmesinin imzalanmasıyla bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Hali hazırda inşası devam eden ve 247 bin 500 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan 'İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme' işiyle Ereğli ilçesinde modern sulamaya kavuşacak alan toplam 400 bin dekara ulaşıyor. Söz konusu projelerin hayata geçmesiyle Konya'nın ülke tarımına katkısı daha da büyüyecek ve Ereğli çiftçisinin geliri de hatırı sayılır derecede artacaktır."
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