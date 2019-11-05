DSİ işçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri 500 işçi hangi illerde hangi kadrolara yapılacak? soruları bugün başvuruların alınmaya başlandığı ilan için soruluyor. DSİ işçi alımına başvurmak isteyen adaylar 5 gün içerisinde yani 10 Kasım'a kadar İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2019 DSİ işçi alımına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADROLARI HANGİ İLLERDE?

DSİ işçi alımı başvurusu, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde gerçekleştirilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADROLARI İÇİN TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

EKSKAVATÖR OPERASTÖRÜ ALIMLARI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör (paletli) iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,

* "G (Ekskavatör)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak.

*İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

* İş yeri ilgili Bölge Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

İŞKUR DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet Su İşleri İşçi alımına başvuruda bulunacak adayların öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Eğer daha önce kayıt yaptırmadıysanız https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kayit/ adresi üzerinden veya size en yakın İŞKUR bürolarına giderek yeni kayıt oluşturmalısınız.

İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

5 Kasım'da başlayan başvurular 10 Kasım tarihinde son bulacak. Adaylar başvurularını il müdürleri üzerinden ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.