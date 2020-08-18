DSİ, çeltik üreticisinin beklediği "suyun önünü açtı"

DSİ ekipleri iş makinalarıyla nehirde su akışını engelleyen kum adacıklarını temizledi.
Tunca Nehri kıyısında çeltik arazileri olan Avarız, Değirmenyeni, Suakacağı, Hatipköy ve Yolüstü köylerindeki çiftçiler çalışmalardan dolayı DSİ ekiplerine teşekkür etti.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ, ziraat odası ve Edirne Valiliğinin konuyla ilgili inceleme yaparak, harekete geçtiğini söyledi.
DSİ'nin iş makinalarıyla nehir hattında suyun takıldığı yerlerde çalışma yaptığını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde nehrin yatağının içinin komple temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suyun engellendiği, takıldığı noktayı DSİ açtı. DSİ yapılması gerekeni ve şu anda acilen gerekli olan bölgelerde müdahalesini yaptı.
Çiftçilerimizin mağduriyeti giderildi. 10 ile 15 gün daha su gerekiyor çeltik çiftçisi için. Bulgaristan'dan gelen su azalmaz devam ederse herhangi bir sıkıntı olmadan sezonu bitiririz."
Arabacı, Tunca Nehri kenarında 13 bin dönüm çeltik arazisi olduğunu ifade etti.
- Çiftçilerden teşekkür
Değirmenyeni köyündeki çeltik üreticilerinden Bircan Özgün de Edirne'deki ovaların büyük çoğunluğunun çeltik ekili olduğunu belirterek, "Kuraklık ve farklı nedenlerden dolayı suya ulaşamamıştık. Son bir aydır yeterli suyu verememiştik ürünlerimize. Sorunla ilgili DSİ'ye başvurduk, müracaatta bulunduk, dilekçe doldurduk. Allah razı olsun onlar da geldi çalışmalar gerçekleştirdi. Şu anda nehrimizdeki su çeltiklerimize yeterli olacak. DSİ'ye teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Aynı köydeki çeltik üreticisi Sami Yaz da yaklaşık bir aydır su sıkıntısı çektiğini dile getirdi.
DSİ'nin bölgede detaylı çalışma yaptığını aktaran Yaz, "Üç gündür çiftçilerimiz suya kavuştu. Yetkililere, DSİ çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.
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