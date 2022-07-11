DS Türkiye’de bayrak değişimi!

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DS Türkiye Genel Müdürü, Stellantis Türkiye Filo Satış ve Spoticar operasyonlarından sorumlu olan Berk Mumcu Stellantis global çatısı altındaki Jeep’in Detroit’teki merkez ofisinde yeni görevine atanırken, Mumcu'dan boşalan koltuğa ise Selim Eskinazi getirildi.

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Berk Mumcu Stellantis çatısı altında global yeni yapılanmalara imza atmak için yepyeni bir göreve geçerken ona başarı dileklerimi sunuyorum. Bayrağı devralan Selim Eskinazi’ye de Stellantis ailesine hoş geldin demek istiyorum. Stellantis Türkiye çatısı altında yeniliklere yolculuğumuzda beraber büyümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Selim Eskinazi, DS Türkiye’deki yeni görevi öncesinde 15 seneyi aşkın süre Doğuş Otomotiv bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı.

Sabancı Üniversitesi’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde Porsche Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Eskinazi, grup içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı.

Selim Eskinazi, son olarak Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu.