Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.366,31 %-0,91
        DOLAR 27,7312 %0,05
        EURO 29,4428 %0,07
        ALTIN 1.668,24 %0,63
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,63 %0,88
        BITCOIN 27.145,00 %-0,95
        GBP/TRY 34,1568 %0,19
        EUR/USD 1,0609 %0,03
        BRENT 86,80 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 2.727,56 %0,63
        Haberler Ekonomi Otomobil DS'in yeni modeli tek şarj ile 700 km yol gidecek - Otomobil Haberleri

        DS'in yeni modeli tek şarj ile 700 km yol gidecek

        Gelecekteki modellerinin yalnızca yüzde 100 elektrikli olması planlayan DS Automobiles, sıfır emisyon çağının ilk modeline dair çalışmaları Fransa'da tamamladığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, İtalya'daki Melfi Fabrikası'nda üretilecek olan yeni model, 700 kilometreden fazla menzile sahip olurken, yeni STLA M Platformu'nun yüzde 100 elektrikli versiyonunun öncüsü olacak  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek şarj ile 700 km yol gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        DS Automobiles enerji geçiş sürecini hızlandırdığını bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre, 2024’ten itibaren DS 4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletilecek.

        Bu modelin haricinde, yeni bir tasarım tanıtılarak, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk yüzde 100 elektrikli projeye start verilecek.

        Yeni modelin, 700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa’e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılacağı aktarıldı.

        Bu yeni aracın Ar-Ge süreci Fransa’da devam ederken seri üretimin İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda yapılması ise kesinleşti.

        1990’larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi’nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor.

        Melfi Fabrikası’nda, ileri bir tarihte İkinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Dehşetin yaşandığı bina yıkılıyor!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Habertürk Anasayfa