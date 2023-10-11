DS'in yeni modeli tek şarj ile 700 km yol gidecek - Otomobil Haberleri

DS'in yeni modeli tek şarj ile 700 km yol gidecek - Otomobil Haberleri

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DS Automobiles enerji geçiş sürecini hızlandırdığını bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre, 2024’ten itibaren DS 4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletilecek.

Bu modelin haricinde, yeni bir tasarım tanıtılarak, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk yüzde 100 elektrikli projeye start verilecek.

Yeni modelin, 700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa’e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılacağı aktarıldı.

Bu yeni aracın Ar-Ge süreci Fransa’da devam ederken seri üretimin İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda yapılması ise kesinleşti.

1990’larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi’nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Melfi Fabrikası’nda, ileri bir tarihte İkinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.