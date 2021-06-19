HABERTURK.COM

Stellantis Grubu markalarından Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS Store’u Bodrum’da hizmete açtı.

Markanın Bodrum'daki showroomunda, satış ve servis hizmetlerinin bir arada sunulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, DS Store Bodrum’un 220 metrekare alana sahip showroom alanı 1500 metrekarelik alan üzerinde kurulan servis alanı ile müşterilere hizmet vereceği bildirildi.

Showroom alannın DS Automobiles’e özgü detayların hakim olduğu bir butik şeklinde tasarlandığı da verilen bilgiler arasında.

DS STORE’ların markanın avant-garde ruhuna uygun biçimde tasarlandığını belirten DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, "Büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarımızın hemen ardından yoğun hedef kitlemizin bulunduğu şehirlere yöneldik. Ege Bölgesi’nin en önemli lokasyonlarından Bodrum, bu açıdan bizim için oldukça önemliydi. Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

Mumcu, isteyen müşterilerin markanın otomobillerinin 24 saat boyunca test edebileceklerini de sözlerine eklerken, DS 9 modelinin de kısa bir süre içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağını bildirdi.