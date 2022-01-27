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DS Automobiles, teknolojinin kalbinin attığı Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) elektrikli stratejisinin katılımcılara tanıttı.

Las Vegas’ta gerçekleşen CES’te Formula E Dünya Şampiyonası için tasarlanan DS E-Tense FE21 modelini görücüye çıkartan Fransız üretici, gelecekteki elektrikli yeniliklerinin temellerini de gözler önüne serdi.

CES’te sergilenen, yüzde 100 elektrikli yarış otomobilinin, yazılım çalışmaları açısından seri üretimde elektrikliye geçişin test laboratuvarı görevi gördüğü belirtildi.

Markanın söz konusu tecrübeyi seri üretim otomobillerine aktarırken, 2024'ten itibaren tüm yeni tasarımlarının ise yalnızca yüzde 100 elektrikli olacağı açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Fransız üretici gelecek planları kapsamında yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense modeline ek olarak DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense ve DS 9 E-Tense şarj edilebilir hibrit modelleriyle tüm DS ailesinde elektriklenmiş seçenekler sunuyor.