16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası faizi 075 puan indirip yüzde 11.75'e çekti. Bu rakam beklentiler doğrultusunda olsa da Para Piyasası Kurulu karar metninde politika faizinde 'ölçülü' indirime gidildiğine vurgu yapılması aslında Merkez'in riskler olmasa faizi daha fazla indirebileceği anlamına geliyor. Peki bu riskler neler? PPK metninde özellikle ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'ye düzenlediği drone saldırısının ardından oluşan gerilime dikkat çekildi. Önceki PPK metnine göre en önemli değişim jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları ve emtia fiyatları (başta Türkiye'yi en çok ilgilendiren petrol fiyatları) kanalıyla oluşturacağı etkilerin yakından takip edildiğinin ifade edilmesi oldu. Bu gelişmeler nedeniyle ölçülü yani görece daha az faiz indirimi yapıldığı vurgulandı.
ABD-ÇİN TİCARET BARIŞINA VURGU
Metinde ayrıca son dönemdeki küresel ticarete ilişkin kısmi iyileşmeye vurgu yapılarak ABD-Çin ticaret anlaşmasının risk iştahını desteklediği kaydedildi. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyin gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiğinin vurgulandığı metinde "Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir" denildi. Bu cümlenin "ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme" kısmı metne bu ay eklendi.
PARA POLİTİKASI ENFLASYON İLE UYUMLU
Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildiği metinde, iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilerek, "Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir" denildi.
Metinde enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin sürdüğü enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü desteklediği ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunduğu anlatıldı. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendiren Kurul'un, bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceği kaydedildi.
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