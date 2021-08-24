'Drone'lar Türkiye'yi tanıtmak için yükselecek

Türkiye Drone Festivali'nin tanıtım toplantısı Sarayburnu Limanı Le Vapeaur Magipue restoranda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, söz konusu projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu proje bizim için çok kıymetli bir proje. Geçen sene aslında bu projeyi planlamayı düşünmüştük ancak pandemi ve hepimizi mustarip eden şartlardan mütevellit ancak bu dönemde yapmak nasip oldu." dedi.
Özdemir, projenin Türkiye'nin turistik alanlarının tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek "Bu projenin, bu dönemde gerçekleştiriliyor olması bizim açımızdan çok kıymetli. Zira Türkiye'nin tanıtımı, Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtım stratejilerine katkısı anlamında önemli bir yerde görüyoruz bu projeyi." diye konuştu.
28 Ağustos'ta sona erecek festivalde, dünyanın dört bir yanından profesyonel FPV Drone pilotları, Türkiye'nin önemli destinasyonlarını tanıtmak amacıyla birbiriyle yarışacak.
12 İLDE TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİKLERİNİ GÖRÜNTÜLEYECEKLER
AA'nın haberine göre; yarışmacı pilotlar, Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olmak üzere 12 şehirde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde, Türkiye'nin zenginliklerini FPV Drone'larla görüntüleyecek.
Festival kapsamında, İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie , Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak olmak üzere, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV Drone pilotu, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini en iyi açılardan ve en güzel perspektifle çekebilmek için yarışacak.
FPV Drone tarafından çekilen görüntüler, 20-25 Eylül'de "turkdronefest.com" sitesinde yayınlanacak. En iyi video, bu tarihler arasında yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek. Türkiye Drone Festivali'nin ödül töreni 30 Eylül'de düzenlenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!