Drone ile maske denetimi yapılıyor - MALATYA

AA

Polis ekipleri, kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde maske kullanımı denetimi yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrollerini sürdürüyor.Drone ile yapılan anonslarda ise vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan kent merkezindeki İnönü ve Atatürk Caddesi bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.