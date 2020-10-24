Drone destekli baskınlarda 5 şüpheli yakalandı - TEKİRDAĞ

AA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince Süleymanpaşa ilçesindeki bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve TOKİ Mahalleri ile Çorlu ilçesindeki Hıdırağa Mahallesinde eş zamanlı uygulama yapıldı.Ekiplerce, drone kullanılarak yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, mermiler ve şase numarası silinmiş 1 motosiklet ele geçirildi.Aralarında biri hakkında dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.