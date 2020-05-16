(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - SAMSUN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.Kentteki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

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