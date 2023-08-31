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        Haberler Gündem 3. Sayfa Drift yapan alkollü sürücüye ceza

        Kuşadası'nda drift yapan alkollü sürücüye ceza

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drift yapan alkollü sürücüye 26 bin 389 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç da 2 ay trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:10
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        Drift yapan alkollü sürücüye ceza
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücü A.M.Ç, otomobiliyle trafikte seyir halindeyken drift yapmaya başladı.

        Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumu fark ederek sürücüye "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan A.M.Ç., kısa süreli takibin ardından İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

        Trafik güveliğini tehlikeye düşürmekten gözaltına alınan A.M.Ç.'nin yapılan kontrolünde 2.82 promil alkollü olduğu belirlendi. 26 bin 389 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

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        #Aydın Haberleri
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