Alanya'da drift yapan alkollü sürücü mağazaya daldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazaya daldı. Mağazanın vitrinine çarparak duran otomobilin sürücüsünün 200 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Mağazada büyük hasarın meydana geldiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazanın vitrinine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Cikcilli Mahallesi'nde bulanan döner kavşakta meydana geldi. Otomobiliyle drift yapan genç, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Yol kenarında bulunan bir mağazanın vitrinine çarparak duran otomobilin sürücüsünü mağazanın bekçisi araçtan çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İlker O., yapılan alkol kontrolünde 200 promil alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.
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Sürücü İlker O.'ya drift yapmak, kazaya neden olmak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetinin yanında bulunmamasından dolayı 37 bin Türk Lirası ceza kesildi. Mağazada ise 50 bin liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.