Drift için Erciyes'e çıktığı ciple kara saplandı
Kayseri'de sürücüsünün drift atmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne çıktığı cip, kayak pistinde kara saplandı. Cip, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, araç sahibine cezai işlem uygulandı
Kayseri'de, sürücü cipiyle drift atmak için gittiği Erciyes'te, kayak pistinde kara saplandı.
İddiaya göre, arkadaşlarıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne drift atmak için giden F.E'nin kullandığı cip Tekir Kapı'da bulunan pistte kara saplandı.
Kendi çabalarıyla aracı bulunduğu yerden çıkartamayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve aracı kurtarmak için çekici sevk edildi. AA'nın haberine göre; cip, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipler araç sahibine cezai işlem uyguladı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.