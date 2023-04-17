İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan'da Esenler ilçesi Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın "drift" atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. olduğu belirlendi. Drift atan kişi, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ehliyetine 2 ay el konulan S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.