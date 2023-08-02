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        Haberler Magazin Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens Nişantaşı'nda elektrikli scooter kullandı - Magazin haberleri

        Dries Mertens yılda 86 milyon lira kazanıyor

        Galatasaray'dan yılda 2 milyon 900 bin Euro (85.956.000 TL) kazanan Dries Mertens, görenlerin şaşkın bakışları altında elektrikli scooter kullanırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:37
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        Alışılmışın dışında bir futbolcu
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        Futbolcuları, genelde astronomik fiyatlı lüks otomobilleriyle görmeye alışkınız.

        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in çekilen fotoğrafları, bu nedenle bir hayli özel bir durumu gözler önüne serdi.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'dan yılda 2 milyon 900 bin Euro (85.956.000 TL) kazanan Dries Mertens, Nişantaşı'nda elektrikli scooter kullanırken görüntülendi.

        Cep telefonuna indirdiği mobil uygulamayla ile yol kenarında bulunan elektrikli scooterı çalıştıran Dries Mertens, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

        Dries Mertens'in trafikte vakit kaybetmemek için elektrikli scooter kullandığı öğrenildi.

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        #Dries Mertens
        #galatasaray
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