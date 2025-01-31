Dries Mertens: Yazık oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve lig aşamasındaki son haftasında Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Dries Mertens, mağlubiyeti değerlendirdi.

"YAZIK OLDU"

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Üzgün olduklarını söyleyen Mertens, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan toplayabilirdik ama olmadı. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.