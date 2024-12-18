Dries Mertens ve ailesi, hastaneyi ziyaret etti
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, bir hastanede Hematoloji Kliniği'ni ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi
Giriş: 18.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:23
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens, futbolculuğuyla olduğu kadar sosyal konulardaki hassasiyetiyle de dikkat çekiyor.
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Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte bir hastane ziyaretinde bulunarak Hematoloji Kliniği'ndeki hastalarla bir araya geldi.
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Ünlü çift, burada çocuk hastalarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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