"YALNIZLIĞA ÇOK ALIŞTMIŞTIM"

Drew Barrymore, daha sonra "Çünkü yalnızlığım çok uzun sürdü. Biraz endişe etmeye başlamıştım. Yalnızlığa alışmıştım ve yalnız olma konusunda çok iyiydim" diye konuştu. Her ne kadar kendi deyimiyle "cinsel perhizine" son vermiş olsa da Drew Barrymore, yakın bir süreçte tekrar evlenmeye hazır olmadığını ifade etti.

Barrymore, hayatına giren bu kişinin kendisine bazı konularda umut verdiğini belirtti. Oyuncu, "Bana, dünyada, sizi telefonla arayacak, bir kartpostal gönderecek kadar kibar insanların olduğunu kanıtladı" diye konuştu.