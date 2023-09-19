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        Haberler Dünyadan Drew Barrymore tepkilere dayanamadı - Magazin haberleri

        Drew Barrymore tepkilere dayanamadı

        Drew Barrymore, 'The Drew Barrymore Show' adlı programını Hollywood'daki oyuncu ve senarist grevleri bitene kadar durdurma kararı aldı. Barrymore, "İncittiğim herkesten ve tabii ki programda çalışan, onu bugünkü haline getiren harika ekibimizden özür dilerim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:17
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        • 1

          Drew Barrymore, Hollywood'da oyuncu ve senarist grevleri sürerken gündüz talk şovu "The Drew Barrymore Show"a devam ettiği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

          Oyuncu, "Drew Barrymore Show"un 18 Eylül'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) yönergelerine uygun olarak ve yazarlar olmadan yayınlanacağını söylediği için topa tutulmuştu.

        • 2

          "HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

          Tepkilere daha fazla dayanamayan Berrymore, kararını değiştirmek zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, grevler bitene kadar programını durdurma kararı aldı.

          Drew Barrymore, konuyla alakalı, "Herkesi dinledim ve grev bitene kadar programın galasını durdurma kararı alıyorum. İncittiğim herkesten ve tabii ki programda çalışan, onu bugünkü haline getiren harika ekibimizden özür dilerim. İleriye doğru yolumuzu bulmaya çalıştık. Çok yakında tüm sektör için bir çözüme ulaşılmasını umuyorum" dedi.

        • 3

          "KARARINI DESTEKLİYORUZ"

          Kanalın sözcüsü, 'Variety'e yaptığı açıklamada, "Drew'un şovun yeni sezonunu durdurma kararını destekliyoruz ve bu sürecin onun için ne kadar karmaşık ve zor olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.

          WGA da Barrymore'un kararını kınayan bir bildiri yayınlamıştı. "Yazarları adil bir anlaşma için grevdeyken Drew Barrymore, yayında olmamalı. Gerçekte bu tür şovlar senaryo olmadan işleyemez ve bu da grevin işe yaradığını gösterir" denildi.

        • 4

          TEPKİYLE KARŞILAŞMIŞTI

          Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA), grev nedeniyle oyuncuların rol aldıkları işleri tanıtmasını yasaklıyordu. Oyuncular, filmleri hakkında röportaj veremiyor, tanıtım etkinliklerine katılamıyordu. Drew Barrymore'un şovunda da sunucu veya konuklar, rol aldıkları işi tartışmadığı veya tanıtmadığı sürece Barrymore, SAG-AFTRA kurallarını ihlal etmiyor olacaktı.

        • 5

          Anlaşmalar gereği, gündüz kuşağı sunucularının görevlerini yerine getirmelerine izin veriliyordu. Ancak Barrymore'un programı sendika yazarlarıyla çalışıyor, yani bu nedenle yeni bölümlerin yazarlar kadroda olmadan ilerlemesi gerekecekti.

          Dolayısıyla bu da grev kırıcılık olarak görülmüştü ve Drew Barrymore, Hollywood'un devam eden işçi grevlerine rağmen talk şovunu yayınlamaya devam etme kararı nedeniyle yoğun bir tepkiyle karşılaşmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Depo Photos

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