Drew Barrymore tepkilere dayanamadı

"KARARINI DESTEKLİYORUZ"



Kanalın sözcüsü, 'Variety'e yaptığı açıklamada, "Drew'un şovun yeni sezonunu durdurma kararını destekliyoruz ve bu sürecin onun için ne kadar karmaşık ve zor olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.



WGA da Barrymore'un kararını kınayan bir bildiri yayınlamıştı. "Yazarları adil bir anlaşma için grevdeyken Drew Barrymore, yayında olmamalı. Gerçekte bu tür şovlar senaryo olmadan işleyemez ve bu da grevin işe yaradığını gösterir" denildi.