"BEKLEMEYİ TERCİH EDİYORUM"



Ünlü oyuncu, "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" şeklinde konuştu.



Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Barrymore, "Gerçekten birlikte çalıştığım en iyi ortaklardan biri olan MTV'ye teşekkür ediyorum. Gelecek yıl, MTV'nin yarattığı her şeyi gerçekten kutlayabileceğim zaman, ödüllerin kime gideceğini hayranların seçmesine izin veren ve gerçekten kapsayıcı olan bu programın parçası olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.