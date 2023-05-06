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Drew Barrymore sunuculuktan çekildi - Magazin haberleri

Drew Barrymore sunuculuktan çekildi

2023 MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin sunuculuğundan çekildiğini duyuran ünlü oyuncu Drew Barrymore, "Yazarları dinledim ve onlara gerçekten saygı duyduğumdan, grevle dayanışma amacıyla MTV Film ve TV Ödülleri'ni canlı sunmaktan vazgeçiyorum" açıklamasında bulundu

Giriş: 06.05.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Drew Barrymore, 2023 MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin sunuculuğundan çekildi. Barrymore, Hollywood stüdyolarıyla ücretle ilgili aylardır süren görüşmelerin anlaşmayla varamamasının ardından 2 Mayıs Salı günü başlayan Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild of America/WGA) yazarlarının greviyle dayanışma amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

  • "VAZGEÇİYORUM"

    Drew Barrymore, yaptığı açıklamada, "Yazarları dinledim ve onlara gerçekten saygı duyduğumdan, grevle dayanışma amacıyla MTV Film ve TV Ödülleri'ni canlı sunmaktan vazgeçiyorum" dedi.

  • "BEKLEMEYİ TERCİH EDİYORUM"

    Ünlü oyuncu, "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" şeklinde konuştu.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Barrymore, "Gerçekten birlikte çalıştığım en iyi ortaklardan biri olan MTV'ye teşekkür ediyorum. Gelecek yıl, MTV'nin yarattığı her şeyi gerçekten kutlayabileceğim zaman, ödüllerin kime gideceğini hayranların seçmesine izin veren ve gerçekten kapsayıcı olan bu programın parçası olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • ETKİNLİĞİN KIRMIZI HALISI DA İPTAL EDİLDİ

    Etkinliğin kırmızı halısı da iptal edildi fakat ödül programı yine de yarın sunucusu ve Amerikan Yazarlar Birliği üyeleri olmadan canlı yayımlanacak. Yazarların grev hattına katılan diğer ünlüler arasında Rob Lowe ve Natasha Lyonne da yer alıyor.

    Her yıl düzenlenen MTV Film ve Televizyon Ödülleri, sinema endüstrisinin gişe canavarlarının yer aldığı yaz sezonundaki en iyi yapımların yanı sıra TV sezonundaki en iyi programları da onurlandırıyor.

    MTV yapımcıları ve yöneticileri adayları seçtikten sonra kazananlar halkın internetten verdiği oylarla belirleniyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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